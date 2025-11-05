Mehr verdient

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat seine Erwartungen an die EBIT-Wachstumsspanne im Gesamtjahr 2025 nach einem guten dritten Quartal angehoben.

Der DAX-Konzern rechnet nun mit einem währungsbereinigten EBIT-Anstieg von 4 bis 8 Prozent. Zuvor waren 3 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt worden. Beim Umsatz plant Fresenius weiterhin mit einem organischen Wachstum von 5 bis 7 Prozent.

Für das abgelaufene Quartal wies der Bad Homburger Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 6 Prozent auf 5,48 Milliarden Euro aus. Analysten hatten im Mittel knapp 5,5 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert.

Das EBIT vor Sondereinflüssen lag mit 574 Millionen Euro 6 Prozent über Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 10,5 von 10,4 Prozent vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 562 Millionen Euro EBIT bzw eine Marge von 10,2 Prozent gelautet.

"Fresenius treibt seine Entwicklung zielstrebig voran, unsere Transformation zahlt sich aus. Die konsequente Umsetzung von #FutureFresenius und unsere leistungsorientierte Kultur haben zu einem Wachstum des Ergebnisses je Aktie - ohne FMC - von 14 Prozent, einem organischen Umsatzanstieg um 6 Prozent und zu verbesserten Margen geführt", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Sen. "Vor diesem Hintergrund heben wir unsere EBIT-Prognose für das Gesamtjahr auf 4 bis 8 Prozent an."

Fresenius Helios kommt mit Performance-Programm voran

Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat sich im dritten Quartal 2025 trotz des Wegfalls der Energiekostenhilfen in Deutschland und der üblicher Saisonalität in Spanien solide entwickelt. Nicht zuletzt dank einer gestiegenen Anzahl durchgeführter Behandlungen wuchs Helios aus eigener Kraft um 5 Prozent. Dabei kam Helios Deutschland auf 4 Prozent organisches Wachstum und Helios Spanien auf 7 Prozent. Mit 3,24 Milliarden Euro lag der Umsatz der gesamten Kliniksparte währungsbereinigt um 5 Prozent über dem Vorjahresquartal.

Das EBIT vor Sondereinflüssen lag mit 242 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau (244 Millionen Euro). Die entsprechende Marge von Fresenius Helios ging auf 7,5 von 7,9 Prozent zurück. Während sich die EBIT-Marge von Helios Spanien auf Jahressicht auf 6,6 von 6,4 Prozent verbesserte, verschlechterte sich die des deutschen Klinikgeschäfts infolge des Wegfalls der Energiekostenhilfen auf 8,0 von 8,8 Prozent. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal verbesserte sich die Marge von Helios Deutschland hingegen und spiegelt somit die Fortschritte bei der Umsetzung des Performance-Programms wider.

Dieses Performance-Programm hatte Fresenius für die Kliniksparte auf den Weg gebracht, um den Wegfall der Energiekostenhilfen in Deutschland zu kompensieren. Der DAX-Konzern erwartet nach eigenen Angaben im laufenden Quartal umfangreiche EBIT-Beiträge aus dem Programm. Da einige Maßnahmen jedoch mit prozessualen Veränderungen verbunden seien und eine entsprechende Anlaufzeit benötigten, würden sich einige Einsparungen in das kommende Jahr verschieben, hieß es.

Für das Gesamtjahr 2025 stellt Fresenius Helios unverändert ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von etwa 10 Prozent in Aussicht.

DOW JONES