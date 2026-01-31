DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Top News
BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt
Intesa-Aktie büsst an Wert ein: Bank will bis 2029 mit Abbau von 6.100 Stellen Kosten senken Intesa-Aktie büsst an Wert ein: Bank will bis 2029 mit Abbau von 6.100 Stellen Kosten senken
Fresenius Aktie

47,82 EUR +0,70 EUR +1,49 %
STU
Marktkap. 26,59 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

09:41 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,82 EUR 0,70 EUR 1,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien in Verjüngungskur, und der Markt preise zu wenig Wachstumspotenzial ein, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,37 €		 Abst. Kursziel*:
16,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen