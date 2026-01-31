Fresenius Aktie
Marktkap. 26,59 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien in Verjüngungskur, und der Markt preise zu wenig Wachstumspotenzial ein, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,37 €
|Abst. Kursziel*:
16,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:41
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
