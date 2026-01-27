Fresenius Aktie
Marktkap. 27,9 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Unternehmenskontakt verglich Analyst David Adlington am Mittwochabend seine Schätzungen - auch mit dem aktuellen Konsens. Für 2026 erwartet er ein anziehendes operatives Ergebnis bei der Tochter Kabi dank neuer Biopharma-Produkte, sowie eine fortgesetzte Margenausweitung bei Helios./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
53,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
47,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
