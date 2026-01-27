DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,34 -2,6%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Fresenius Aktie

Fresenius Aktien-Sparplan
47,77 EUR -0,04 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 27,9 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Unternehmenskontakt verglich Analyst David Adlington am Mittwochabend seine Schätzungen - auch mit dem aktuellen Konsens. Für 2026 erwartet er ein anziehendes operatives Ergebnis bei der Tochter Kabi dank neuer Biopharma-Produkte, sowie eine fortgesetzte Margenausweitung bei Helios./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,72 €		 Abst. Kursziel*:
12,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

