AMD-Aktie schließt im Plus: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt deutlich

05.11.25 22:03 Uhr
NASDAQ-Aktie AMD schließt im Plus: NVIDIA-Konkurrent verpasst Erwartungen bei Gewinn - Umsatz steigt kräftig | finanzen.net

Chiphersteller und NVIDIA-Konkurrent AMD hat am Dienstag nachbörslich seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
224,60 EUR 5,40 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
169,80 EUR -3,12 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Quartal endete für AMD mit einem Gewinnplus. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,470 US-Dollar auf 0,75 US-Dollar, lag damit jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Wer­bung

Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung: Nach 6,82 Milliarden US-Dollar im Vorjahr erzielte AMD diesmal 9,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 8,76 Milliarden US-Dollar.

Die AMD-Aktie schloss an der NASDAQ mit einem Kursplus von 2,51 Prozent auf 256,33 US-Dollar, nachdem sie zunächst im Minus notiert hatte.

Redaktion finanzen.net

Wer­bung

