DAX23.772 -0,7%Est505.617 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,81 +0,7%Gold3.965 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf US-Daten

Darum tendiert der Euro weiter knapp unter 1,15 US-Dollar

05.11.25 10:17 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum sich der Euro weiter unterhalb von 1,15 US-Dollar hält | finanzen.net

Nach seinen jüngsten Verlusten hat der Euro am Mittwoch einen erneuten Stabilisierungsversuch gestartet.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1835 CNY -0,0056 CNY -0,07%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8811 GBP -0,0004 GBP -0,04%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9258 HKD -0,0028 HKD -0,03%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
176,5200 JPY 0,0300 JPY 0,02%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1480 USD -0,0007 USD -0,06%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8711 EUR 0,0005 EUR 0,05%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung Euro notierte im frühen Handel bei 1,1493 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1491 (Montag: 1,1514) Dollar festgesetzt.

Der Euro war am Dienstag nach einem verhaltenen Start wieder unter Druck geraten. Als Belastung erwiesen sich weiterhin die zuletzt gedämpften Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung in den USA im Dezember, die den Dollar stützen. Zudem belastete das wieder eingetrübte Kapitalmarktumfeld.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro zur Wochenmitte kaum. Im September legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich nach vier Auftragsdämpfern in Folge wieder zu. Zudem fiel der Anstieg etwas höher als erwartet aus. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank sprach von versöhnlichen Daten. Die Auftragseingänge seien zumindest wieder zurück in ihrer Seitwärtsbewegung.

Am Nachmittag richten sich die Blicke dann auf einige Konjunkturdaten aus den USA, die von privaten Instituten erhoben wurden und damit nicht von der teilweise Schließung der Bundesbehörden in den USA betroffen sind. Dieser wegen eines nicht beschlossenen Haushalts eingetretene Shutdown hat sich zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt.

Anleger dürften vor allem auf die vom Arbeitsmarktdienstleister ADP erhobenen Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft und auf den vom Institute for Supply Management ermittelten Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich achten. Er gilt als wichtiges Stimmungsbarometer. Beide Daten können helfen, die künftige Geldpolitik der US-Notenbank besser einzuschätzen.

/la/jsl/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com, Bernice Williams / Shutterstock.com