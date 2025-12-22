DAX24.307 +0,1%Est505.758 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.290 +0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Handelsmaßnahme

Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas

22.12.25 10:23 Uhr
Danone-Aktie unter Druck: China verhängt Anti-Subventionsabgabe auf Milchprodukte

Die Aktien von Danone stehen am Montag wegen negativer Nachrichten aus China unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
77,86 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zeitweise sanken die Danone-Papiere um 1,5 Prozent, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.

Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.

Auch die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf die kurzfristige Entwicklung gibt, ist nun in Gefahr.

/ajx/zb

PARIS (dpa-AFX Broker)

