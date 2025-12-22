DAX24.288 ±0,0%Est505.753 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.742 +1,4%Euro1,1748 +0,3%Öl61,73 +2,0%Gold4.424 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Paychex: Buy The Dip? Paychex: Buy The Dip?
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

MÄRKTE EUROPA/Aktienkurse treten auf der Stelle - Ölpreise steigen deutlich

22.12.25 13:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,14 EUR 0,47 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
907,10 EUR 3,80 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
155,35 EUR 0,10 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
35,67 EUR -0,15 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dürr AG
21,85 EUR 0,80 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
41,40 EUR 0,40 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,64 EUR 0,90 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten zum Start in die Weihnachtswoche mehrheitlich auf der Stelle. Mangels Unternehmensnachrichten fehlen die Impulse, während zugleich Liquidität aus dem Markt weicht. Der DAX notiert kaum verändert bei 24.295 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent auf 5.755 Punkte nach. Weiter nach oben geht es mit den herausragenden Anlagen des Jahres 2025, den Edelmetallen. Der Preis der Feinunze Gold bricht auf neue Allzeithochs aus. Er stieg zwischenzeitlich auf 4.420 Dollar, aktuell liegt er mit 4.409 Dollar 1,6 Prozent höher als am Freitag. Auch Silber setzt mit einem neuen Hoch die Hausse fort und verteuert sich um 2,7 auf 68,98 Dollar. "Die Edelmetalle bleiben eine Absicherung gegen politische Einflussnahme auf die US-Notenbank", meint ein Marktteilnehmer.

Wer­bung

Etwas bremsend auf die Aktienkurse wirken steigende Marktzinsen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen erreichte im frühen Handel kurzzeitig ein Neunmonatshoch. Nachdem sie am Freitag bereits um 5 Basispunkte auf 2,90 Prozent gestiegen war, liegt sie aktuell bei 2,91 Prozent. Die 30-Jahres-Rendite ist - auch wegen den zur Ukraine-Hilfe geplanten Eurobonds - auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen, sie liegt bei 3,54 Prozent. Die Analysten der Commerzbank sehen die Marke von 2,9 Prozent bei den Zehnjährigen als Schlüsselniveau, das wieder Käufer anlocken könnte. Thomas Altmann von QC Partners sagt zwar, bisher hätten die Aktienmärkte den Renditeanstieg gut weggesteckt, "bleibt der Zins jedoch länger auf diesem Niveau, kann sich das schnell ändern", warnt der Vermögensverwalter.

Unter dem höheren Zinsniveau leiden die Aktien der Immobilienunternehmen, ihr Stoxx-Subindex gibt um 0,4 Prozent nach. Unter dem Renditeanstieg leiden auch die Aktien der kapitalintensiven Versorger, ihr Stoxx-Branchenindex verliert 0,8 Prozent. Auf der anderen Seite zieht der Index der Technologieaktien nach der Erholung der Branchentitel in New York um 0,3 Prozent an, angeführt von Aktien aus dem Halbleitersektor. Im DAX steigen Infineon um 2,3, im TecDAX Aixtron um 2,4, in Amsterdam ASML um 1,4 Prozent.

Tagesgewinner auf Branchenebene sind Rohstoffaktien vor dem Hintergrund rund 2 Prozent höherer Ölpreise. Letztere ziehen an. weil die USA ihre Bemühungen zur Blockade von Rohölexporten aus Venezuela verstärken und Berichten zufolge ein Tanker auf dem Weg zur südamerikanischen Küste "aktiv verfolgt" wird.

Wer­bung

Bayer geben um 0,6 Prozent nach und zeigen sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen in Japan die Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon bei chronischer Herzinsuffizienz erhalten hat. Im SDAX gewinnen Dürr mit einer höheren Prognose für den freien Cashflow 2,9 Prozent.

GSK zeigen sich kaum verändert, nachdem der britische Pharmakonzern GSK, wie andere Unternehmen zuvor bereits, beschlossen hat, die Arzneimittelpreise für US-Patienten zu senken - unter dem Druck der Trump-Regierung. Astrazeneca geben um 0,3 Prozent nach. Der Pharmariese hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel hinnehmen müssen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.754,74 -0,1% -5,61 +17,7%

Stoxx-50 4.874,13 -0,2% -8,89 +13,3%

Wer­bung

DAX 24.294,62 +0,0% 6,22 +22,0%

MDAX 30.255,38 -0,3% -106,08 +18,7%

TecDAX 3.580,27 +0,4% 13,49 +4,4%

SDAX 16.722,89 -0,1% -9,65 +22,0%

CAC 8.121,41 -0,4% -29,97 +10,4%

SMI 13.116,00 -0,4% -55,85 +13,5%

ATX 5.231,02 -0,1% -3,53 +42,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr,18:21 % YTD

EUR/USD 1,1740 +0,2% 1,1714 1,1717 +13,1%

EUR/JPY 184,79 +0,2% 184,51 184,60 +13,3%

EUR/CHF 0,9314 +0,0% 0,9310 0,9318 -0,8%

EUR/GBP 0,8739 -0,2% 0,8754 0,8759 +5,8%

USD/JPY 157,40 -0,1% 157,49 157,55 +0,1%

GBP/USD 1,3434 +0,4% 1,3382 1,3378 +6,9%

USD/CNY 7,0575 -0,0% 7,0608 7,0581 -2,1%

USD/CNH 7,0324 -0,0% 7,0348 7,0348 -4,1%

AUS/USD 0,6645 +0,6% 0,6607 0,6614 +6,8%

Bitcoin/USD 90.194,25 +2,0% 88.454,55 88.046,10 -6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,49 56,36 +2,0% 1,13 -20,9%

Brent/ICE 61,65 60,47 +2,0% 1,18 -19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.409,48 4.339,04 +1,6% 70,44 +65,3%

Silber 68,98 67,13 +2,7% 1,84 +132,5%

Platin 1.774,05 1.681,68 +5,5% 92,37 +92,0%

Kupfer 5,48 5,44 +0,7% 0,04 +33,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 07:55 ET (12:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen