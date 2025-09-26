Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,11 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,88 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
68,92 €
|Abst. Kursziel*:
24,61%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
68,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,93%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
