Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,36 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Die schwächere Konsumstimmung dürfte das Wachstum im dritten Quartal gebremst haben, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 6. November. Dank neuer Produkte erwartet er eine Belebung im Schlussquartal./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
69,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
69,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.