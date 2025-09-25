Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,98 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzerholung bei dem Konsumgüter- und Klebstoffkonzern verlaufe wohl schleppender als gedacht, schrieb Celine Pannuti am Freitag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Overweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
69,00 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
