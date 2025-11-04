DAX23.797 -1,4%Est505.610 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,05 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kurseinbußen

04.11.25 09:23 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 69,72 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,90 EUR -0,65 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 69,72 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.204 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 65,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,00 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
