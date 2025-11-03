Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 70,30 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 70,30 EUR. Bei 70,98 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,68 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,78 EUR. Zuletzt wechselten 113.651 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,67 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,38 EUR je Aktie belaufen.

