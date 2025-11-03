Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 69,94 EUR.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 69,94 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,68 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.123 Henkel vz-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 26,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach unten.
Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,67 EUR.
Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.
Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.
Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,38 EUR je Aktie.
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
