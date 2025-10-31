DAX24.007 -0,5%Est505.681 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,68 -0,1%Gold4.001 -0,9%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Vormittag

31.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Henkel vz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 70,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Henkel KGaA St.
64,70 EUR -0,10 EUR -0,15%
Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 70,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 70,88 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,72 EUR nach. Bei 70,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.913 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 25,04 Prozent zulegen. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,40 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Henkel vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

