Blick auf Henkel vz-Kurs

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

30.10.25 16:08 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 70,72 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 70,72 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 70,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,80 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.054 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 20,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,32 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,67 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

