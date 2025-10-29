Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag schwächer

Henkel vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 70,90 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 70,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,76 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,80 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 5.276 Aktien.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

