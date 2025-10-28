DAX24.312 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.703 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Henkel vz im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit roter Tendenz

28.10.25 16:08 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 71,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,35 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 71,26 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 71,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.307 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,19 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 8,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 80,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

