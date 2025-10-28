Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,90 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,90 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,98 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 71,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.819 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 80,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Henkel vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,38 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

