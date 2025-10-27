Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahe Nulllinie

Henkel vz im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,64 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 71,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 71,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.067 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,53 Prozent wieder erreichen. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,51 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 80,67 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,38 EUR fest.

