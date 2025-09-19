Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,98 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein innovationsgetriebenes Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte bis zum Schlussquartal auf sich warten lassen, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Drittquartalszahlen am 6. November. Er senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum 2025 und 2026./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,92 €
|Abst. Kursziel*:
13,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
68,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
