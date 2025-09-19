DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,33 +0,5%Dow 46.278 +0,7%Nas 22.481 +0,4%Bitcoin 93.613 +0,2%Euro 1,1703 +0,3%Öl 69,89 +0,4%Gold 3.773 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
IREN-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion - KI-Geschäft treibt Bitcoin-Miner an IREN-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion - KI-Geschäft treibt Bitcoin-Miner an
Plug Power-Aktie zeigt sich volatil - hält die gute Stimmung an? Plug Power-Aktie zeigt sich volatil - hält die gute Stimmung an?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,84 EUR -0,10 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,98 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

20:51 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
68,84 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein innovationsgetriebenes Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte bis zum Schlussquartal auf sich warten lassen, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Drittquartalszahlen am 6. November. Er senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum 2025 und 2026./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,92 €		 Abst. Kursziel*:
13,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

20:51 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
15:11 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net Talanx-Investmentbeispiel MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in Rot
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt im Minus
finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
wikifolio Wochenschwerpunkt - „Also sprach Jerome Powell …“
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Talanx achieves quarterly result of EUR 604 million
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen