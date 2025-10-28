DAX24.289 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,76 -1,5%Gold3.925 -1,7%
Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag südwärts

28.10.25 12:04 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,35 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,74 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,92 EUR. Bisher wurden heute 40.404 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,36 Prozent. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 9,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,67 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

