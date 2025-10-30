DAX24.100 -0,1%Est505.678 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1567 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.969 +0,6%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Notierung im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

30.10.25 12:04 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 70,82 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 70,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,56 EUR aus. Bei 70,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.400 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 7,46 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 80,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,38 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

