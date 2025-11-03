DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
71,96 EUR +0,84 EUR +1,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,11 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

10:31 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
71,96 EUR 0,84 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem negativen organischen Wachstum habe der Konsumgüterkonzern im ersten Halbjahr eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Im dritten Quartal sei eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Er ist vorsichtig optimistisch, dass der Markt darüber hinwegsieht, dass das organische Wachstum die Erwartungen nicht erreichte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
71,74 €		 Abst. Kursziel*:
19,71%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
71,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,34%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:21 Henkel vz. Neutral UBS AG
11:06 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:56 Henkel vz. Buy Warburg Research
10:31 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:41 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Dow Jones Zahlen veröffentlicht Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Investment-Tipp Henkel vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle
dpa-afx ROUNDUP: Maue Konsumstimmung und starker Euro bremsen Henkel - Aktie legt zu
finanzen.net Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie
finanzen.net Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Henkel vz-Aktie
finanzen.net Henkel vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen