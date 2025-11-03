Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,11 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem negativen organischen Wachstum habe der Konsumgüterkonzern im ersten Halbjahr eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Im dritten Quartal sei eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Er ist vorsichtig optimistisch, dass der Markt darüber hinwegsieht, dass das organische Wachstum die Erwartungen nicht erreichte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,88 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
71,74 €
|Abst. Kursziel*:
19,71%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
71,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,34%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:21
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:06
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:31
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:06
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:31
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:21
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research