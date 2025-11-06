DAX24.023 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,90 +0,6%Gold4.011 +0,8%
ROUNDUP: Maue Konsumstimmung und starker Euro bremsen Henkel - Aktie legt zu

06.11.25 11:17 Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) bekommt weiter eine trübe Verbraucherstimmung zu spüren. So sank der Umsatz im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 5,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Organisch - also wechselkurs- und portfoliobereinigt - verzeichnete Henkel jedoch ein leichtes Wachstum von 1,4 Prozent. Dazu trug vor allem das Klebstoffgeschäft bei, welches dank einer positiven Preis- und Mengenentwicklung um 2,5 Prozent zulegte, während das Konsumentengeschäft organisch um 0,4 Prozent stieg. An der Börse ging es für die Aktie zuletzt um rund 0,6 Prozent nach oben.

Für RBC-Analystin Wassachon Udomsilpa ist das Ergebnis gerade noch ausreichend. Das schwierige Umfeld im Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel habe sich weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung von Henkel ausgewirkt. Im Consumer-Bereich habe das Umsatzwachstum daher etwas unter den Erwartungen gelegen.

David Hayes von Jefferies wertet das dritte Quartal als "leicht enttäuschend". Allerdings glaubt er, dass die Erwartungen von Anlegern auch schon etwas niedriger waren als es der Analystenkonsens hergegeben habe.

Die Unsicherheiten und Herausforderungen in den globalen Märkten hielten an, kommentierte Konzernchef Carsten Knobel. Das Unternehmen bekräftigte seine Jahresprognose. "Falls sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld bis zum Jahresende nicht spürbar verbessert, gehen wir davon aus, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe am unteren Ende der aktuellen Bandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen wird", so Knobel. Henkel hatte erst im August die Umsatzerwartung gesenkt.

Die Ergebnisprognosen dürften hingegen dank des laufenden Sparprogramms "gut" innerhalb der Spanne liegen. So erwartet Henkel unter anderem eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent./nas/err/mne/stk

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
12:21Henkel vz NeutralUBS AG
11:06Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Henkel vz BuyWarburg Research
10:31Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09:41Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Henkel vz BuyWarburg Research
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:21Henkel vz NeutralUBS AG
10:31Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09:41Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
09:06Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

