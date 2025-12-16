DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.350 -1,0%Top 10 Crypto 11,13 -2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 73.067 -2,3%Euro 1,1741 -0,1%Öl 60,57 +2,9%Gold 4.342 +0,9%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
70,34 €		 Abst. Kursziel*:
22,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
70,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,23%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

21:26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
05.12.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Frühes Investment DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Higher organic sales growth in Q3 – positive volume development in both business units
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
