Henkel vz. Aktie

70,48 EUR +0,22 EUR +0,31 %
STU
Marktkap. 27,79 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

12:56 Uhr
Henkel KGaA Vz.
70,48 EUR 0,22 EUR 0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken. Bei Henkel seien in dieser Zeit das China-Geschäft und der Kosmetikbereich sehr schwach gewesen, während die Wasch- und Hauspflegemittel zugelegt hätten./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
70,52 €		 Abst. Kursziel*:
21,78%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
70,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:56 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
05.12.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

