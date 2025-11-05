DAX24.090 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.496 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,11 -0,4%Gold3.980 +1,2%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittwochnachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,70 EUR 0,80 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,88 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,98 EUR aus. Mit einem Wert von 70,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 106.994 Stück.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 8,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

