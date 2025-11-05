Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,88 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,88 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,98 EUR aus. Mit einem Wert von 70,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 106.994 Stück.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 8,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

