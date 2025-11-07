Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 71,44 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,44 EUR nach. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 71,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,54 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.484 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,94 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,37 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt

Investment-Tipp Henkel vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie