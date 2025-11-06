DAX24.030 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,93 +0,6%Gold4.008 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

06.11.25 12:04 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Kurs von 71,10 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,82 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 70,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 237.225 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,82 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

