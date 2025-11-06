DAX23.968 -0,3%Est505.650 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,6%Nas23.444 -0,2%Bitcoin88.870 -1,7%Euro1,1525 +0,3%Öl63,19 -0,6%Gold3.999 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen starten leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt

06.11.25 14:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
71,28 EUR 0,08 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel (Henkel vz) am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.

Wer­bung

In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
12:21Henkel vz NeutralUBS AG
11:06Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Henkel vz BuyWarburg Research
10:31Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09:41Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Henkel vz BuyWarburg Research
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:21Henkel vz NeutralUBS AG
10:31Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09:41Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
09:06Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen