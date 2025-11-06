AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel (Henkel vz) am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.
In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|11:06
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|10:31
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|27.10.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|10:31
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen