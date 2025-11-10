Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,12 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 73,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.820 Henkel vz-Aktien umgesetzt.
Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. 21,03 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 11,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 81,03 EUR.
Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,37 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie
Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|27.10.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen