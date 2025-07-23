DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow44.905 -0,1%Nas21.621 ±-0,0%Bitcoin99.776 -0,6%Euro1,1668 -0,4%Öl66,46 +0,5%Gold3.332 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen laufen: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Eurokurs zu Wochenbeginn gefallen - das sind die Gründe Eurokurs zu Wochenbeginn gefallen - das sind die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bedeutende Änderung

Amazon-Aktie stabil: Appstore für Android wird endgültig eingestellt

18.08.25 20:45 Uhr
NASDAQ-Wert Amazon-Aktie unbewegt: Appstore für Android kurz vor dem Aus | finanzen.net

Der Online-Riese Amazon stellt nach 14 Jahren seinen digitalen Marktplatz für Android-Geräte ein und zieht damit einen Schlussstrich unter seine Zusammenarbeit mit Google.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
174,90 EUR -1,56 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
198,58 EUR 1,36 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Amazon beendet die Zusammenarbeit mit Google
• Funktion für Android-Nutzer werden beendet
• Eigene Softwareprodukte sollen zum Einsatz kommen

Wer­bung

Angekündigt wurde es schon im Februar, jetzt ist wirklich Schluss: Zum 20. August 2025 kommt das Ende von Amazons Appstore für Android. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit, während Amazon sowohl Fernsehgeräte als auch mobile Endgeräte auf Google-Basis betrieb, setzt der US-Konzern künftig auf eigene Entwicklungen. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass sich der Appstore trotz starker Bemühungen von Seiten Amazons nie wirklich gegen den dominanten Konkurrenten Google Play Store durchsetzen konnte.

Was bedeutet das für die Nutzer?

Nach dem 20. August können Nutzer über den Amazon Appstore für Android somit keine Apps von Drittanbietern mehr herunterladen oder Updates beziehen. In diesem Zusammenhang garantiert Amazon ebenso nicht mehr, dass heruntergeladene Apps auf Android-Geräten funktionieren.

Daneben seien auch In-App-Käufe nicht mehr möglich. Nutzer, die noch Amazon Coins besitzen, sollten diese bis zum genannten Stichtag aufbrauchen. Allerdings hat der US-Konzern zumindest versprochen, nicht eingelöste Coins nach der Einstellung zu erstatten.

Wer­bung

Zumindest eine gute Nachricht gibt es: Das Aus des Appstore betrifft lediglich die Android-Version, d.h. auf den unternehmenseigenen Geräten Fire TV und Fire Tablets bleibt der Store auch künftig verfügbar.

So reagiert die Amazon-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie gab zeitweise nach, inzwischen geht es minimale 0,01 Prozent auf 231,08 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen