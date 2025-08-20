DAX 24.290 +0,1%ESt50 5.466 -0,1%Top 10 Crypto 15,95 -1,5%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.705 -0,4%Euro 1,1658 +0,1%Öl 67,45 +0,6%Gold 3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Bayer-Aktie minimal leichter: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil Bayer-Aktie minimal leichter: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
192,42 EUR +0,12 EUR +0,06 %
STU
223,35 USD -0,45 USD -0,20 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,09 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

08:26 Uhr
Amazon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Amazon
192,42 EUR 0,12 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Doug Anmuth aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für die US-Onlinehändler. Deren Umsatzwachstum sei im zweiten Quartal überwiegend stabil ausgefallen - die Deeskalation im Zollkonflikt habe das Umfeld verbessert und zu besser als erwarteten Zahlen und Quartalsausblicken geführt. Die Marktanteile des Online-Handels sollten im zweiten Halbjahr weiter steigen, wobei er mit nachlassender Wachstumsdynamik rechne. Amazon bleibt in diesem Umfeld eine der besten Anlageideen des Experten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 223,81		 Abst. Kursziel*:
18,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 223,35		 Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 256,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

08:26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Amazon Buy UBS AG
01.08.25 Amazon Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Analystenmeinung Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' - Kursziel tiefer - Aktie stabil Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' - Kursziel tiefer - Aktie stabil
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren verdient
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen