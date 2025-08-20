Amazon Aktie
Marktkap. 2,09 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Doug Anmuth aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für die US-Onlinehändler. Deren Umsatzwachstum sei im zweiten Quartal überwiegend stabil ausgefallen - die Deeskalation im Zollkonflikt habe das Umfeld verbessert und zu besser als erwarteten Zahlen und Quartalsausblicken geführt. Die Marktanteile des Online-Handels sollten im zweiten Halbjahr weiter steigen, wobei er mit nachlassender Wachstumsdynamik rechne. Amazon bleibt in diesem Umfeld eine der besten Anlageideen des Experten./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 223,81
|Abst. Kursziel*:
18,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 223,35
|Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 256,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
