Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend auf Höhenflug

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 10,6 Prozent auf 246,55 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 10,6 Prozent auf 246,55 USD zu. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 250,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 250,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.804.758 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 250,42 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 34,47 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 276,25 USD angegeben.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,76 USD je Aktie aus.

