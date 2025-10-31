DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag auf Höhenflug

31.10.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag auf Höhenflug

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 11,1 Prozent auf 247,59 USD nach oben.

Die Amazon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,1 Prozent auf 247,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 250,42 USD. Bei 250,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.935.763 Amazon-Aktien.

Bei 250,42 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 1,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Abschläge von 34,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 276,25 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,76 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
