Börse New York: S&P 500 schließt im Plus

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,26 Prozent fester bei 6.840,20 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 55,566 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,781 Prozent auf 6.875,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.822,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.879,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.814,26 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,077 Prozent. Der S&P 500 lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 6.688,46 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 6.339,39 Punkten. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 5.705,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,56 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Illumina (+ 24,78 Prozent auf 123,54 USD), DXC Technology (+ 9,74 Prozent auf 14,20 USD), Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD), Western Digital (+ 8,75 Prozent auf 150,21 USD) und Church Dwight (+ 7,20 Prozent auf 87,69 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DexCom (-14,63 Prozent auf 58,22 USD), Monolithic Power Systems (-7,59 Prozent auf 1.005,00 USD), Advance Auto Parts (-7,04 Prozent auf 47,13 USD), Motorola Solutions (-5,85 Prozent auf 406,71 USD) und Erie Indemnity (-5,49 Prozent auf 292,64 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45.841.551 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,264 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net