So schätzen die Analysten die Zukunft der Alphabet A (ex Google)-Aktie ein

Werte in diesem Artikel

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Oktober 2025 von 32 Experten analysiert.

23 Experten raten die Alphabet A (ex Google)-Aktie zu kaufen, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 302,47 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 21,28 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Alphabet A (ex Google) in Höhe von 281,19 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 306,00 USD 8,82 30.10.2025 RBC Capital Markets 315,00 USD 12,02 30.10.2025 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 13,80 30.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 6,69 27.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 260,00 USD -7,54 14.10.2025 Jefferies & Company Inc. 285,00 USD 1,35 02.10.2025

Redaktion finanzen.net