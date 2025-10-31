So schätzen die Analysten die Zukunft der Alphabet A (ex Google)-Aktie ein
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Oktober 2025 von 32 Experten analysiert.
23 Experten raten die Alphabet A (ex Google)-Aktie zu kaufen, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 302,47 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 21,28 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Alphabet A (ex Google) in Höhe von 281,19 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|306,00 USD
|8,82
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|315,00 USD
|12,02
|30.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|13,80
|30.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 USD
|6,69
|27.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 USD
|-7,54
|14.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|285,00 USD
|1,35
|02.10.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
