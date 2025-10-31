DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.747 +1,3%Euro1,1581 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

31.10.25 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen | finanzen.net

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
212,20 EUR -2,80 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
6,30 EUR -0,24 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
50,51 EUR -2,41 EUR -4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
15,24 USD -0,08 USD -0,52%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
1,13 EUR 0,13 EUR 13,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
47,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harvard Bioscience Inc.
0,45 EUR -0,21 EUR -31,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
InterDigital IncShs
310,00 EUR -28,00 EUR -8,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LSI Industries Inc.
19,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methanex Corp.
28,80 EUR 0,80 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monolithic Power Systems Inc.
900,60 EUR -23,40 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
175,56 EUR -0,20 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OSI Systems Inc.
210,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.725,0 PKT 143,8 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,61 Prozent auf 23.724,96 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 23.941,78 Punkten, nach 23.581,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.946,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23.628,82 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,797 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 21.122,45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 18.095,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 23,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Methanex (+ 16,06 Prozent auf 39,32 USD), OSI Systems (+ 14,21 Prozent auf 278,46 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9,96 Prozent auf 59,13 USD), Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD) und AXT (+ 8,61 Prozent auf 7,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Harvard Bioscience (-18,00 Prozent auf 0,52 USD), DexCom (-14,63 Prozent auf 58,22 USD), Dorel Industries (-13,64 Prozent auf 1,14 USD), InterDigital (-8,68 Prozent auf 361,96 USD) und Monolithic Power Systems (-7,59 Prozent auf 1.005,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 45.841.551 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Donegal Group B-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Donegal Group B-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen