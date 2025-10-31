Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,61 Prozent auf 23.724,96 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 23.941,78 Punkten, nach 23.581,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.946,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23.628,82 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,797 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 21.122,45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 18.095,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 23,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Methanex (+ 16,06 Prozent auf 39,32 USD), OSI Systems (+ 14,21 Prozent auf 278,46 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9,96 Prozent auf 59,13 USD), Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD) und AXT (+ 8,61 Prozent auf 7,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Harvard Bioscience (-18,00 Prozent auf 0,52 USD), DexCom (-14,63 Prozent auf 58,22 USD), Dorel Industries (-13,64 Prozent auf 1,14 USD), InterDigital (-8,68 Prozent auf 361,96 USD) und Monolithic Power Systems (-7,59 Prozent auf 1.005,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 45.841.551 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Donegal Group B-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Donegal Group B-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net