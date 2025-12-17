GNW-News: Hinen bringt einen 15-kW-Dreiphasen-Hybridwechselrichter mit dreifacher MPPT-Funktion und verbesserter Backup-Fähigkeit auf den Markt

^WARSCHAU, Polen, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen stellt offiziell den

H15000T 15-kW-Dreiphasen-Niederspannungs-Hybridwechselrichter

(https://www.hinen.com/products/h15000t) vor, eine Energielösung der nächsten

Generation, die für den dreiphasigen Wohn- und Leichtgewerbemarkt in Europa und

Afrika entwickelt wurde. Der H15000T wurde entwickelt, um der steigenden

Nachfrage nach Solarenergie, Speicherkapazität und zuverlässiger

Notstromversorgung in großen Wohnimmobilien und kleinen gewerblichen Anwendungen

gerecht zu werden. Er eignet sich besonders für Regionen, in denen dreiphasige

Stromversorgungssysteme weit verbreitet sind.

In Europa eignet sich der Wechselrichter besonders für Märkte wie Polen, wo

steigende Stromkosten und die Energieunabhängigkeit die Nachfrage nach

leistungsstarken Hybridsystemen ankurbeln. In Afrika richtet es sich an

anspruchsvolle Privatanwender und kleine Unternehmen, die eine stabile

Stromversorgung in Umgebungen mit häufigen Netzausfällen und starker

Abhängigkeit von Dieselgeneratoren benötigen.

Angesichts schwankender Strompreise und einer zunehmend unsicheren

Netzstabilität suchen Nutzer in beiden Regionen nach Energiesystemen, die eine

höhere Leistung, größere Flexibilität und eine stärkere Backup-Fähigkeit bieten.

Der H15000T erfüllt diese Anforderungen direkt mit einem robusten,

zukunftssicheren Design.

Entwickelt für reale Dreiphasenszenarien

Der H15000T unterstützt eine zu 100 % dreiphasige unsymmetrische

Ausgangsleistung, wodurch jede Phase unabhängig bis zu 50 % der Nennleistung

liefern kann. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb, selbst wenn die

Haushalts- oder Gewerbebelastungen ungleichmäßig verteilt sind - eine häufige

Herausforderung in großen Häusern, landwirtschaftlichen Betrieben, Werkstätten

und kleinen Unternehmen.

Mit drei unabhängigen MPPTs und einer um 150 % überdimensionierten PV-

Eingangskapazität (bis zu 22,5 kW) maximiert das System die

Solarenergiegewinnung aus komplexen Dachkonfigurationen. Eine niedrige PV-

Startspannung von 120 V ermöglicht eine frühere tägliche Stromerzeugung, wodurch

Anwender mehr Energie gewinnen und die Gesamtkapitalrendite verbessern können.

Leistungsstarke Sicherung und Lastabwicklung

Der H15000T wurde für anspruchsvolle Backup-Szenarien entwickelt und bietet eine

kontinuierliche Überlastfähigkeit von 100-110 % sowie eine kurzzeitige

Überlastfähigkeit von nahezu 200 % für 10 Sekunden, wodurch sichergestellt wird,

dass kritische Lasten bei plötzlichen Spannungsspitzen weiterhin mit Strom

versorgt werden. Ein massiver Bypass-Strom von 45 A ermöglicht eine

Spitzenleistung von bis zu 30 kW, wodurch es für Hochleistungsgeräte, Maschinen

oder gewerbliche Anlagen geeignet ist.

