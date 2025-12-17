GNW-News: Hinen bringt einen 15-kW-Dreiphasen-Hybridwechselrichter mit dreifacher MPPT-Funktion und verbesserter Backup-Fähigkeit auf den Markt
^WARSCHAU, Polen, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen stellt offiziell den
H15000T 15-kW-Dreiphasen-Niederspannungs-Hybridwechselrichter
(https://www.hinen.com/products/h15000t) vor, eine Energielösung der nächsten
Generation, die für den dreiphasigen Wohn- und Leichtgewerbemarkt in Europa und
Afrika entwickelt wurde. Der H15000T wurde entwickelt, um der steigenden
Nachfrage nach Solarenergie, Speicherkapazität und zuverlässiger
Notstromversorgung in großen Wohnimmobilien und kleinen gewerblichen Anwendungen
gerecht zu werden. Er eignet sich besonders für Regionen, in denen dreiphasige
Stromversorgungssysteme weit verbreitet sind.
In Europa eignet sich der Wechselrichter besonders für Märkte wie Polen, wo
steigende Stromkosten und die Energieunabhängigkeit die Nachfrage nach
leistungsstarken Hybridsystemen ankurbeln. In Afrika richtet es sich an
anspruchsvolle Privatanwender und kleine Unternehmen, die eine stabile
Stromversorgung in Umgebungen mit häufigen Netzausfällen und starker
Abhängigkeit von Dieselgeneratoren benötigen.
Angesichts schwankender Strompreise und einer zunehmend unsicheren
Netzstabilität suchen Nutzer in beiden Regionen nach Energiesystemen, die eine
höhere Leistung, größere Flexibilität und eine stärkere Backup-Fähigkeit bieten.
Der H15000T erfüllt diese Anforderungen direkt mit einem robusten,
zukunftssicheren Design.
Entwickelt für reale Dreiphasenszenarien
Der H15000T unterstützt eine zu 100 % dreiphasige unsymmetrische
Ausgangsleistung, wodurch jede Phase unabhängig bis zu 50 % der Nennleistung
liefern kann. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb, selbst wenn die
Haushalts- oder Gewerbebelastungen ungleichmäßig verteilt sind - eine häufige
Herausforderung in großen Häusern, landwirtschaftlichen Betrieben, Werkstätten
und kleinen Unternehmen.
Mit drei unabhängigen MPPTs und einer um 150 % überdimensionierten PV-
Eingangskapazität (bis zu 22,5 kW) maximiert das System die
Solarenergiegewinnung aus komplexen Dachkonfigurationen. Eine niedrige PV-
Startspannung von 120 V ermöglicht eine frühere tägliche Stromerzeugung, wodurch
Anwender mehr Energie gewinnen und die Gesamtkapitalrendite verbessern können.
Leistungsstarke Sicherung und Lastabwicklung
Der H15000T wurde für anspruchsvolle Backup-Szenarien entwickelt und bietet eine
kontinuierliche Überlastfähigkeit von 100-110 % sowie eine kurzzeitige
Überlastfähigkeit von nahezu 200 % für 10 Sekunden, wodurch sichergestellt wird,
dass kritische Lasten bei plötzlichen Spannungsspitzen weiterhin mit Strom
versorgt werden. Ein massiver Bypass-Strom von 45 A ermöglicht eine
Spitzenleistung von bis zu 30 kW, wodurch es für Hochleistungsgeräte, Maschinen
oder gewerbliche Anlagen geeignet ist.
Mit einer Umschaltzeit von Â°