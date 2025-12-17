DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.613 -0,2%Euro1,1738 -0,1%Öl59,56 +1,2%Gold4.319 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten
Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

GNW-News: Hinen bringt einen 15-kW-Dreiphasen-Hybridwechselrichter mit dreifacher MPPT-Funktion und verbesserter Backup-Fähigkeit auf den Markt

17.12.25 03:08 Uhr

^WARSCHAU, Polen, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen stellt offiziell den

H15000T 15-kW-Dreiphasen-Niederspannungs-Hybridwechselrichter

Wer­bung

(https://www.hinen.com/products/h15000t) vor, eine Energielösung der nächsten

Generation, die für den dreiphasigen Wohn- und Leichtgewerbemarkt in Europa und

Afrika entwickelt wurde. Der H15000T wurde entwickelt, um der steigenden

Nachfrage nach Solarenergie, Speicherkapazität und zuverlässiger

Notstromversorgung in großen Wohnimmobilien und kleinen gewerblichen Anwendungen

gerecht zu werden. Er eignet sich besonders für Regionen, in denen dreiphasige

Wer­bung

Stromversorgungssysteme weit verbreitet sind.

In Europa eignet sich der Wechselrichter besonders für Märkte wie Polen, wo

steigende Stromkosten und die Energieunabhängigkeit die Nachfrage nach

leistungsstarken Hybridsystemen ankurbeln. In Afrika richtet es sich an

anspruchsvolle Privatanwender und kleine Unternehmen, die eine stabile

Stromversorgung in Umgebungen mit häufigen Netzausfällen und starker

Wer­bung

Abhängigkeit von Dieselgeneratoren benötigen.

Angesichts schwankender Strompreise und einer zunehmend unsicheren

Netzstabilität suchen Nutzer in beiden Regionen nach Energiesystemen, die eine

höhere Leistung, größere Flexibilität und eine stärkere Backup-Fähigkeit bieten.

Der H15000T erfüllt diese Anforderungen direkt mit einem robusten,

zukunftssicheren Design.

Entwickelt für reale Dreiphasenszenarien

Der H15000T unterstützt eine zu 100 % dreiphasige unsymmetrische

Ausgangsleistung, wodurch jede Phase unabhängig bis zu 50 % der Nennleistung

liefern kann. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb, selbst wenn die

Haushalts- oder Gewerbebelastungen ungleichmäßig verteilt sind - eine häufige

Herausforderung in großen Häusern, landwirtschaftlichen Betrieben, Werkstätten

und kleinen Unternehmen.

Mit drei unabhängigen MPPTs und einer um 150 % überdimensionierten PV-

Eingangskapazität (bis zu 22,5 kW) maximiert das System die

Solarenergiegewinnung aus komplexen Dachkonfigurationen. Eine niedrige PV-

Startspannung von 120 V ermöglicht eine frühere tägliche Stromerzeugung, wodurch

Anwender mehr Energie gewinnen und die Gesamtkapitalrendite verbessern können.

Leistungsstarke Sicherung und Lastabwicklung

Der H15000T wurde für anspruchsvolle Backup-Szenarien entwickelt und bietet eine

kontinuierliche Überlastfähigkeit von 100-110 % sowie eine kurzzeitige

Überlastfähigkeit von nahezu 200 % für 10 Sekunden, wodurch sichergestellt wird,

dass kritische Lasten bei plötzlichen Spannungsspitzen weiterhin mit Strom

versorgt werden. Ein massiver Bypass-Strom von 45 A ermöglicht eine

Spitzenleistung von bis zu 30 kW, wodurch es für Hochleistungsgeräte, Maschinen

oder gewerbliche Anlagen geeignet ist.

Mit einer Umschaltzeit von Â°