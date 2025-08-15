DAX24.303 -0,2%ESt505.428 -0,4%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.606 -1,7%Euro1,1678 -0,3%Öl65,93 -0,3%Gold3.351 +0,5%
Lilium-Aktie verliert zweistellig: Anleger bleiben zurückhaltend beim insolventen Flug-Taxi-Konzern

18.08.25 11:02 Uhr
Lilium-Aktie im Sturzflug: Warum Anleger zögern | finanzen.net

Nachdem das Auftauchen eines Kaufinteressenten in der vergangenen Woche noch für Euphorie gesorgt hatte überwiegt inzwischen die Skepsis.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lilium
0,17 EUR -0,02 EUR -10,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Lilium-Aktie nach Übernahmeangebot im Anlegerfokus
• Angebotspreis sehr niedrig
• Insolvenzverwalter reagiert mit Zurückhaltung

Wer­bung

Die Aktie des Flugtaxi-Entwicklers Lilium N.V. hat in den vergangenen Tagen eine sagenhafte Rally erlebt. Vom 8. August, dem Tag an dem die Nachricht über ein Kaufangebot für die Reste des Luftfahrt-Startups aufkam, bis zum 14. August sprang der Aktienkurs im außerbörslichen gettex-Handel um 1.725 Prozent nach oben. Kurstreiber war eine Pressemitteilung der Ambitious Air Mobility Group (AAMG), in der sie ihre Absicht bekundet, das insolvente bayrische Startup Lilium übernehmen zu wollen.

Anleger werden skeptisch

Doch inzwischen halten sich die Anleger zurück. Nachdem die Lilium-Aktie bereits am Freitag (15. August) einbrach, geht es am heutigen Montag im gettex-Handel zeitweise um 18,25 Prozent auf 0,1630 Euro abwärts.

Gebremst wurde die Euphorie vom Insolvenzverwalter der Tochtergesellschaften. Dessen Sprecher betonte gegenüber dem Handelsblatt, dass es zwar Gespräche gäbe, die Voraussetzungen für einen Gesamtverkauf bisher jedoch nicht erfüllt seien. Insbesondere fehle der Nachweis der notwendigen Finanzierungsmittel.

Wer­bung

Hinzu kommt, dass Insider den Kaufpreis auf lediglich 20 Millionen Euro schätzen. Gründe für die niedrige Summe seien unter anderem das Fehlen eines marktreifen Produkts, die chaotische Situation rund um das Unternehmen sowie der Umstand, dass zahlreiche Mitarbeiter Lilium inzwischen verlassen hätten. Aufgabe des Insolvenzverwalters ist es aber, den bestmöglichen Erlös für die Gläubiger zu erzielen, der über dem eines Einzelverkaufs der Vermögenswerte liegen muss. Verglichen mit der früheren Milliardenbewertung wären die genannten 20 Millionen Euro ein ziemlich geringer Erlös.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lilium Aviation, Lilium

