Flugtaxis im Übernahmefokus

Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe

13.08.25 11:24 Uhr
Lilium im Visier von AAMG - Aktienexplosion nach Übernahmeplänen | finanzen.net

Lilium steht wieder im Fokus, nachdem die Ambitious Air Mobility Group, kurz AAMG, angekündigt hat, das insolvente Unternehmen übernehmen zu wollen.

Lilium
0,14 EUR 0,01 EUR 11,65%
• AAMG bekundet öffentlich Kaufabsicht für Lilium
• Insider schätzen Kaufpreis auf 20 Millionen Euro
• Aktie zeitweise über 2.000 Prozent im Plus im OTC-Handel

AAMG mit offenem Übernahmeinteresse

Die AAMG veröffentlichte vergangene Woche per Pressemitteilung ihre Übernahmeabsichten - ein eher ungewöhnlicher Weg, bevor ein konkreter Vertrag besteht. "Die Gruppe bereitet sich nun auf eine Wiederbelebung des Unternehmens vor; dafür steht ihr Kapital von über 250 Millionen Euro zur Verfügung", heißt es laut Gründerszene in einer Pressemitteilung von AAMG. Weder Lilium noch der Insolvenzverwalter haben sich bislang geäußert. Nach Informationen der WirtschaftsWoche gibt es bislang weder eine verbindliche Vereinbarung noch einen Geldfluss. Insider taxieren den möglichen Kaufpreis auf rund 20 Millionen Euro - deutlich weniger als die frühere Milliardenbewertung. Gründe für die niedrige Summe seien unter anderem das Fehlen eines marktreifen Produkts, der Verlust zahlreicher Mitarbeiter und eine unübersichtliche Unternehmenssituation.

Herausforderungen für mögliche Käufer

Potenzielle Erwerber müssten sich auf erhebliche Startschwierigkeiten einstellen. So sollen Mietverträge für einige Immobilien ausgelaufen sein, während die Eigentumsverhältnisse vieler Maschinen und Geräte unklar sind. Zahlreiche Ausrüstungen seien lediglich geliehen oder im Rahmen von Tauschgeschäften erworben worden, wobei entsprechende Unterlagen nicht mehr vorlägen. Wer einsteigt, müsste daher nahezu von vorne beginnen - könnte jedoch auf Liliums Patente zugreifen. Laut AAMG ist ein Anfangsinvestment von 250 Millionen Euro vorgesehen, dazu kämen angeblich weitere 500 Millionen Euro Kapitalreserven.

Kursausschläge bei der Lilium-Aktie

Die Ankündigung führte zu einer extremen Kursreaktion: Im NASDAQ-OTC-Handel sprang der Preis zeitweise um 2.154,55 Prozent auf 0,0248 US-Dollar. Letztlich ging es 90,91 Prozent auf 0,0021 US-Dollar nach oben - weit entfernt vom Rekordwert von über 14 US-Dollar im Januar 2021. Auf der deutschen Handelsplattform gettex geht es am Mittwoch zeitweise 3,24 Prozent nach oben auf 0,1356 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lilium Aviation, Lilium

