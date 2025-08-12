RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen beim Rüstungsunternehmen RENK für pralle Auftragsbücher.
Werte in diesem Artikel
So stieg das Neugeschäft im ersten Halbjahr um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mit.
Der gesamte Auftragsbestand belaufe sich nun auf 5,9 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um gut ein Fünftel auf 620 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um knapp 30 Prozent auf 89 Millionen Euro.
Das Unternehmen stellt unter anderem Panzergetriebe her, ist aber auch im zivilen Geschäft tätig. Das Rüstungsgeschäft sei jedoch weiterhin der Wachstumsmotor des Konzerns, so RENK.
Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebit zwischen 210 und 235 Millionen Euro.
Im XETRA-Handel gewinnt die RENK-Aktie zeitweise 4,76 Prozent auf 63,65 Euro. Auch die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT legen am Mittwoch zu. Die Rheinmetall-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,63 Prozent auf 1.588,50 Euro, während Anteilsscheine von HENSOLDT zeitweise um 0,81 Prozent auf 86,60 Euro zulegen.
