DAX24.308 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Medizinischer Durchbruch

Novo Nordisk-Aktie steigt kräftig: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten

18.08.25 10:51 Uhr
Novo Nordisk-Aktie klettert: FDA gibt grünes Licht - Wegovy soll Millionen Leberpatienten helfen | finanzen.net

Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
45,89 EUR 1,60 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die neue Indikation ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. Wegovy ist das erste GLP-1-Medikament, das eine solche Zulassung erhalten hat, teilte Novo Nordisk mit.

Wer­bung

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.

MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.

Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.

Wer­bung

Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.

Die weitere US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy treibt am Montag den Bodenbildungsversuch der Aktien des dänischen Pharmakonzerns voran. Der Kurs legt an der Börse in Dänemark im Vergleich zum Freitagsschluss zeitweise um 4,39 Prozent auf 340,20 dänische Kronen zu.

Mit dem am Montag erwarteten Kursanstieg würden die Papiere von Novo Nordisk ihren jüngst gestarteten Bodenbildungsversuch fortsetzen. Der Hype rund um starke Geschäfte mit den GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamenten Ozempic und Wegovy hatte die Aktien der Dänen lange Zeit angetrieben. Von Anfang 2021 bis circa Mitte 2024 hatte sich der Aktienkurs von Novo Nordisk bis auf mehr als 1.000 dänische Kronen in etwa verfünffacht. Das Unternehmen war damit zum wertvollsten im europäischen Index Stoxx Europe 50 aufgestiegen. Mittlerweile sind die Dänen nur noch knapp unter den Top 10.

Wer­bung

Der Grund: Konkurrenz etwa durch Nachahmer-Medikamente in den USA ließ die Stimmung der Investoren kippen. So hat Novo Nordisk einerseits mit dem Vormarsch des Konkurrenten Eli Lilly zu kämpfen, andererseits machen dem Konzern durch US-Apotheken in den USA hergestellte billigere Kopien zu schaffen.

Erst Ende Juli des laufenden Jahres mussten die Dänen wegen des weiterhin starken Wettbewerbs für Ozempic und Wegovy ihre Jahresziele erneut zurechtstutzen. Der Aktienkurs war daraufhin auf den tiefsten Stand seit 2022 eingebrochen.

DOW JONES / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
08.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
08.08.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
07.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen