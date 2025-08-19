Amazon Aktie
Marktkap. 2,12 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 22:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 228,01
|Abst. Kursziel*:
16,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 226,77
|Abst. Kursziel aktuell:
16,86%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 256,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
