Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

10.10.25 16:09 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 227,03 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
196,04 EUR -0,96 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 227,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 226,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,08 USD. Zuletzt wechselten 1.739.654 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 6,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 28,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 Mrd. USD – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

In eigener Sache

