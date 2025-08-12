JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit der Einbindung tausender Händler mit verderblichen Lebensmitteln in sein Liefernetzwerk komme Amazon einer steigenden Nachfrage entgegen und dürfte Marktanteile gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zum Jahresende dürften bis zu gut 2.300 Städte und Gemeinden in den USA in das Netzwerk eingebunden werden./rob/bek/men

