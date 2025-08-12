DAX 24.274 +0,4%ESt50 5.404 +0,3%Top 10 Crypto 16,52 -2,8%Dow 44.819 -0,2%Nas 21.682 -0,1%Bitcoin 102.026 -3,2%Euro 1,1658 -0,4%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.348 -0,2%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Amazon Aktie

Amazon Aktien-Sparplan
195,18 EUR +3,48 EUR +1,82 %
STU
229,84 USD +5,31 USD +2,36 %
BTT
Marktkap. 2,02 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit der Einbindung tausender Händler mit verderblichen Lebensmitteln in sein Liefernetzwerk komme Amazon einer steigenden Nachfrage entgegen und dürfte Marktanteile gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zum Jahresende dürften bis zu gut 2.300 Städte und Gemeinden in den USA in das Netzwerk eingebunden werden./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 224,56		 Abst. Kursziel*:
18,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 229,84		 Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 256,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

