Amazon Aktie
Marktkap. 2,02 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit der Einbindung tausender Händler mit verderblichen Lebensmitteln in sein Liefernetzwerk komme Amazon einer steigenden Nachfrage entgegen und dürfte Marktanteile gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zum Jahresende dürften bis zu gut 2.300 Städte und Gemeinden in den USA in das Netzwerk eingebunden werden./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Overweight
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 224,56
|Abst. Kursziel*:
18,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 229,84
|Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 256,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|14:51
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.