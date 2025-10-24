Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagabend mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 224,76 USD.

Das Papier von Amazon konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 224,76 USD. Bei 225,39 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.964.419 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 7,90 Prozent zulegen. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 28,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 147,98 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,68 USD je Aktie.

