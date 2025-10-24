Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 223,06 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 223,06 USD zu. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 224,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,90 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.721.955 Aktien.
Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,72 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,57 Prozent.
Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.
Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,98 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,68 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
