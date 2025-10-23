Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 220,46 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 220,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.151.293 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 26,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Amazon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Aktie vor Bilanz im Blick: Wie Netflix seine Abozahlen weiter steigern will