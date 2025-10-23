Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Abend ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 220,49 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 220,79 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 3.728.875 Stück.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,99 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 147,98 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,68 USD je Amazon-Aktie.

